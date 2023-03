An diesem Fahrgeschäft kam es zum tödlichen Streit zwischen zwei Männern auf dem Send in Münster. Foto: David Poggemann up-down up-down Waffen grundsätzlich verboten Nach tödlicher Messerattacke in Münster: Wie sicher sind Osnabrücks Volksfeste? Von Markus Pöhlking | 24.03.2023, 14:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach der tödlichen Messerattacke auf dem Münsteraner Send steht die Sicherheit auf Volksfesten im Fokus. Die erste Großveranstaltung dieser Art in Osnabrück ist der Frühlingsjahrmarkt in der Gartlage, der am Freitag eröffnet wurde. Wie bewerten Veranstalter, Schausteller und Behörden die Sicherheit?