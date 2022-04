Für Grillfreunde, Garten- und Designfans finden am Samstag und Sonntag die Messen Creativ(e) Gestalten und Flower Power in Osnabrück statt. FOTO: H. Wolter Am Museum Industriekultur Messen „Creativ(e) Gestalten“ und „Flower Power“ am Wochenende in Osnabrück Von Thomas Wübker | 06.04.2022, 14:36 Uhr

Freunde des Gartens und des kreativen Designs finden am Wochenende Anregungen bei zwei Messen am Museum Industriekultur in Osnabrück: „Creativ(e) Gestalten“ und „Flower Power“.