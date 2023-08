Von der Straße abgekommen Mercedes mit drei jungen Insassen hinterlässt eine Spur der Verwüstung in Osnabrück Von Anke Schneider | 15.08.2023, 08:47 Uhr Eine 20-Jährige kam auf der Eversburger Straße zwischen Osnabrück und Westerkappeln von der Fahrbahn ab. Foto: NWM-TV up-down up-down

Hoher Schaden und drei Verletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Montagabend auf der Eversburger Straße in Höhe der Autobahnauffahrt zur A1 zwischen Osnabrück und Westerkappeln. Eine junge Frau überfuhr an der Ampelkreuzung die Verkehrsinsel, riss eine Ampel um und fuhr mehrere Verkehrsschilder platt, bevor sie in einem Graben zum Stehen kam.