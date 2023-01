In unserem Meldungsticker für Osnabrück und das Umland finden Sie aktuelle Meldungen aus der Region. Archivfoto: Andre Havergo up-down up-down Newsticker für Osnabrück und Umgebung Straßensperrungen in Bissendorf ++ Oeseder Kita gewinnt Kreativ-Preis Von noz.de | 20.12.2022, 11:18 Uhr | Update vor 58 Min.

Was ist los in Osnabrück und Umgebung? In diesem Liveticker sammeln wir aktuelle Kurzmeldungen aus den einzelnen Orten. Auch Personalien veröffentlichen wir hier.