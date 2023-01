Meike Uhlenberg vor einer Graffiti-Wand. Sie liebt urbane Kunst. Foto: Meike Uhlenberg up-down up-down „Hier ist es möglich, kreativ zu sein“ Osnabrück-Expertin verrät: Das macht die Stadt für junge Menschen attraktiv Von Anika Sterna | 29.01.2023, 10:30 Uhr

Osnabrück ist eine echte Studentenstadt. Viele kommen zum Studieren her – und viele verlassen die Stadt nach dem Studium wieder. Auch Meike Uhlenberg hatte dies so geplant – heute ist sie Osnabrück-Expertin und erzählt, was sie an der Stadt so liebt.