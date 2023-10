Obdachlosigkeit stark gestiegen Mehr als 500 Wohnungslose in Osnabrück: Wie die Stadt damit umgehen will Von Sandra Dorn | 14.10.2023, 05:31 Uhr Rund 50 Menschen leben in Osnabrück auf der Straße und schlagen ihr Lager beispielsweise auf dem Hasefriedhof auf. Sie sind in der Corona-Krise besonders gefährdet. Foto: Archiv/David Ebener Foto: David Ebener up-down up-down

Die Zahl der Obdach- und Wohnungslosen in Osnabrück hat einen neuen Höchststand erreicht, und gerade für Menschen mit Unterstützungsbedarf mangelt es an bezahlbaren Wohnungen. Die Stadt will die Wohnungslosenhilfe jetzt neu aufstellen und sich unter anderem von einigen der umstrittenen Notunterkünfte verabschieden.