Bei McDonald‘s in der Osnabrücker Innenstadt gab es am Freitag Burger für einen Euro. Es bildeten sich lange Schlangen. Foto: Michael Gründel up-down up-down Kunden bedauern Schließung Letzter Tag bei McDonald‘s am Nikolaiort Osnabrück – Großer Andrang bei Burger-Aktion Von Carl-Justus Strautmann | 30.06.2023, 13:50 Uhr

Der McDonald‘s am Nikolaiort in Osnabrück schließt am heutigen Freitag. Franchisenehmer Christian Eckstein hat sich nach 19 Jahren aufgrund mangelnder baulicher Voraussetzungen dazu entschieden. Am letzten Tag bildeten sich lange Schlangen.