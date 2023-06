Fast 20 Jahre lang gab es die McDonald‘s-Filiale am Osnabrücker Nikolaiort. Am Ende dieser Woche ist Schluss. Foto: André Havergo up-down up-down Sonderaktion: Burger für 1 Euro! McDonald‘s am Osnabrücker Nikolaiort schließt am Freitag Von Hannah Baumann | 26.06.2023, 07:59 Uhr

Die McDonald’s-Filiale am Nikolaiort gehört seit beinahe 20 Jahren zum Osnabrücker Stadtbild. Nun wird sie am 30. Juni 2023 geschlossen. Am letzten Verkaufstag erwartet Kunden eine krasse Sonderaktion.