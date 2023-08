Neue Lieder und Klassiker Max Raabe und das Palast Orchester am 8. März 2024 in Osnabrück Von Thomas Wübker | 23.08.2023, 12:10 Uhr Gute Laune wollen Max Raabe und das Palast Orchester am 8. März in Osnabrück verbreiten. Foto: Gregor Hohenberg up-down up-down

Die goldenen Zwanzigerjahre sind nicht zuletzt durch die TV-Serie „Babylon Berlin“ in aller Munde. Am 8. März 2024 tragen Max Raabe und das Palast Orchester die Musik dieser Zeit in die Osnabrück-Halle.