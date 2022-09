Bekannt aus Theater, Film und Fernsehen: Der Schauspieler Matthias Matschke. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Lesung bei Wenner in Osnabrück Schauspieler Matthias Matschke erzählt „Falschgeld“ von seiner Jugend Von Matthias Liedtke | 12.09.2022, 13:12 Uhr

Mit seinem gerade erschienenen ersten Roman „Falschgeld“ kommt der Schauspieler Matthias Matschke am Donnerstag in die Buchhandlung Wenner nach Osnabrück. Vielleicht lüftet er dort das Geheimnis, wie viel von ihm selbst in seinem Buch steckt.