Massenphänomen Kommentar zum Zombie-Spektakel in Osnabrück: Lebenslustige Leichen Von Daniel Benedict | 28.10.2012, 18:28 Uhr

Igitt, was ist denn das? Schwankende Kadaver in der Innenstadt! Auch wenn in Osnabrück nur 70 Untote zum Zombie-Walk kamen – weltweit ist der morbide Spaß längst ein Massenphänomen.