anzen ist in niedersächsischen Diskotheken bis auf Weiteres nur mit FFP2-Maske erlaubt. Das Alando klagt erneut dagegen. FOTO: Swaantje Hehmann Corona-Übergangsverordnung Doch Maskenpflicht in Diskotheken? Osnabrücker Alando klagt erneut und | 21.03.2022, 19:17 Uhr Von Stella Blümke Sebastian Stricker | 21.03.2022, 19:17 Uhr

Zum Schutz vor Corona hält das Land Niedersachsen übergangsweise an einer FFP2-Maskenpflicht in Clubs und Diskotheken fest. Ausnahmen sollen nur am Sitzplatz gelten. Der Betreiber des Osnabrücker Alando Palais, Frederik Heede, geht dagegen gerichtlich vor.