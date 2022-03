Auch im Alando in Osnabrück muss beim Feiern weiterhin eine Maske getragen werden. FOTO: Swaantje Hehmann Corona-Übergangsverordnung Klage des Osnabrücker Alando erfolglos: Maskenpflicht in niedersächsischen Diskos bleibt Von Arlena Janning | 26.03.2022, 14:21 Uhr | Update vor 1 Std.

Die erste Klage von Alando-Chef Frederik Heede war erfolgreich, die zweite nicht: Die Maskenpflicht in niedersächsischen Diskotheken und Shisha-Bars bleibt vorerst bestehen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg am Freitag beschlossen.