Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach seiner Aussage am 07. März Masken-Deal-Prozess gegen Hendrik Holt. Foto: David Ebener Verfahren gegen Hendrik Holt Prozess um möglichen Maskenbetrug in Osnabrück: Jens Spahn wird ungehalten und | 07.03.2023, 08:37 Uhr | Update vor 1 Std. Von Dirk Fisser Nina Kallmeier | 07.03.2023, 08:37 Uhr | Update vor 1 Std.

Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Dienstag vor dem Landgericht Osnabrück ausgesagt. Er könne sich nicht erinnern, den Angeklagten Hendrik Holt je getroffen zu haben. Auch habe er nicht persönlich von Masken-Geschäften in der Corona-Pandemie profitiert. Bei der Befragung des CDU-Politikers ging es teils hoch her.