Fotokünstler Marko Zink vor seinem Werk „Die Ansicht“. FOTO: Tom Bullmann Ausstellung gegen das Vergessen Fotokünstler Marko Zink zeigt in Osnabrück Arbeiten zum ehemaligen KZ Mauthausen Von Tom Bullmann | 17.02.2022, 16:40 Uhr

Verfremdete, analoge Fotografien fertigt der Österreichische Fotokünstler Marko Zink über Areal des ehemaligen KZs Mauthausen an. Mit seiner Ausstellung an drei Standorten in Osnabrück erinnert er ganz speziell an den in Mauthausen gestorbenen Osnabrücker Juden Peter van Pels.