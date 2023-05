Verlässt das Osnabrücker Theater: Marguerite Donlon. Foto: Luca Truffarelli up-down up-down Kommentar Marguerite Donlon geht: Schwerer Verlust fürs Osnabrücker Theater Meinung – Christine Adam | 12.05.2023, 18:20 Uhr

Keine zwei Jahre ist es her, seitdem Marguerite Donlon die Tanzsparte am Osnabrücker Theater vom Leitungsduo Mauro de Candia und Patricia Stöckemann übernommen hat – und auf Anhieb an deren Erfolg anknüpfen konnte. Nun geht sie schon wieder – eine so bedauerliche wie rätselhafte Entwicklung.