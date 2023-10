Wie die Polizei meldet, sind am Donnerstag um 5 Uhr die Bewohner eines Hauses in der Kommenderiestraße von schrillenden Rauchmeldern geweckt worden. In dem Flur eines Mehrparteienhauses unweit der Wiesenstraße habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben.

Feuer im ersten Obergeschoss

Die Bewohner retteten sich laut Polizei „eigenständig ins Freie“, bevor sich die Einsatzkräfte Zutritt zu der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss verschaffen konnten. Neben der starken Rauchentwicklung sei dann ein Feuer festgestellt worden.

Zu viel Rauch eingatmet: Mann stirbt im Krankenhaus

Die Flammen konnten nach Angaben der Beamten rasch gelöscht werden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung trafen die Löschkräfte im Wohnzimmer auf eine männliche Person. Der 60-jährige Bewohner hatte demnach durch das Rauchgas bereits lebensgefährliche Verletzungen erlitten und kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Dort sei er wenig später an seinen Verletzungen gestorben.

Ursache für das Feuer noch unbekannt

Die Polizei habe vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die Wohnung sei des Verstorbenen sei beschlagnahmt worden.