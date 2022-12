Michael Strehler hat eine überdimensionale Weihnachts-Eisenbahn aufgebaut. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Von Weihnachten fasziniert Michael Strehler aus Osnabrück baut sich ein Winterwunderland auf Schienen Von Thomas Wübker | 24.12.2022, 06:30 Uhr | Update vor 25 Min.

In ein Winterwunderland verwandelt sich regelmäßig in der Weihnachtszeit die Wohnung von Michael Strehler. Prunkstück ist ein etwa 25 Quadratmeter großer Raum, in dem er eine Eisenbahn aufgebaut hat, die das Winterwunder auf die Spitze treibt.