Grund für die Abnahme sei die Instabilität des Turms, erklärt Wilfried Tammen, Hausverwalter und langjähriges Mitglied der Kirche. Weil der Turm nur schwer zu stabilisieren sei, habe man sich nach Begutachtung durch einen Statiker dazu entschieden, die Spitze des Turms abzunehmen.

Diese wurde dafür zunächst gesichert, anschließend wurden die Holzpfeiler abgesägt und das Konstrukt daraufhin mit einem Kran abgenommen.

Nach der Sicherung der Spitze wurden die acht Holzpfeiler des Turms durchgesägt. Foto: Philipp Hülsmann

„Eine Kirche hat zwar gerne einen Turm, aber davon hängt der Segen Gottes nicht ab“, sagt Tammen. Ein neuer Kirchturm sei aktuell nicht vorgesehen. Ohne die Spitze sieht der Turm nun aus wie ein üblicher Schornstein. Vom abgetragenen Turm wird nur das Kreuz behalten. Einen festen Platz gebe es dafür noch nicht.

Im Anschluss an das Manöver wurde die Turmspitze in einen Container befördert. Foto: Philipp Hülsmann

Kirche der evangelisch-methodistischen Gemeinde

Die Kirche am Willy-Brandt-Platz trägt auch den Namen „Entdeckerkirche“ und gehört zur evangelisch-methodistischen Gemeinde. Die Freikirche in Osnabrück umfasst um die 80 Mitglieder. Die Methodisten haben ihre Wurzeln in der anglikanischen Kirche. Der Name geht zurück auf den anglikanischen Pfarrer John Wesley, der für seine „Methoden“ bekannt ist: Engagement für sozial ausgegrenzte Menschen, Bildung von Gebetsgruppen und die Pflege der Beziehung zu Jesus. Als Freikirche finanziert sich die Kirche durch freiwillige Beiträge der Gemeindemitglieder. Jeden Sonntag findet dort um 11 Uhr ein Gottesdienst statt.