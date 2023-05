Allein 150 Termine macht Schlagerstar Mickie Krause 2023 in Deutschland. Der letzte Auftritt des Jahres findet wieder im Alando statt. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Interview vor Alando-Auftritt Das verbindet Schlagerstar Mickie Krause mit Osnabrück Von Sara Streiter | 12.05.2023, 17:30 Uhr

Mit Songs wie „Schatzi schenk mir ein Foto“ und „Reiss die Hütte ab!“ hat der deutsche Schlagersänger Mickie Krause schon einige Bühnen zum Beben gebracht. Am 11. Mai 2023 ist er im Maidorf des Alando Palais zu Gast gewesen. Wir haben den Stimmungsmacher vor dem Auftritt getroffen und ihn gefragt, was ihn am Maidorf begeistert und wie gerne er noch privat feiert.