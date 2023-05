Hoher Besuch: Zur Eröffnung der Maiwoche in Osnabrück kam der Botschafter der Türkei in Deutschland, Ahmet Başar Şen (hier mit OB Katharina Pötter). Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Eröffnung bei Bilderbuchwetter Maiwoche 2023 in Osnabrück: Entspannter Start mit hohem Besuch aus der Türkei Von Wilfried Hinrichs | 12.05.2023, 18:55 Uhr

Der Maibock ist angezapft, das Bühnenlicht brennt, die große Sause kann beginnen. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter hat am Freitagabend die Maiwoche eröffnet. An ihrer Seite hoher Besuch: der Botschafter der Türkei in Deutschland, Ahmet Başar Şen.