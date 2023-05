Die mobile Wache der Polizei auf der Maiwoche in Osnabrück befindet sich am Theater. Foto: Michael Gründel up-down up-down Arbeiten, wo andere feiern Maiwoche 2023: Das erleben die Polizisten der mobilen Wache Von Bernhard Brockhaus | 14.05.2023, 16:59 Uhr

Die Maiwoche ist in vollem Gange und wie jedes Jahr zieht das Osnabrücker Volksfest die Menschen in die Innenstadt, um sich zu amüsieren. Für die Beamten der Polizei bedeutet die Maiwoche in erster Linie Mehrarbeit — zumindest für die, die im Dienst sind. Wir haben zwei Beamte auf Streife begleitet.