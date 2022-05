Sind stolz, dass sie zum Aufgebot der Bands auf der Maiwoche gehören: The Livelines aus Osnabrück. FOTO: Thomas Wübker Die Neulinge der Maiwoche Rock und Pop aus Osnabrück: The Livelines spielen am 13. Mai Von Thomas Wübker | 13.05.2022, 07:41 Uhr

Die Osnabrücker Band The Livelines ist zwar jung an Jahren, aber das Quintett hat schon einige Auftritte gespielt. Die Maiwoche aber, auf der sie am 13. Mai spielen, ist für sie eine Premiere.