Von Coverstücken zu eigenen Songs: Das Trio Liquid Skin spielt am 20. Mai auf der Maiwoche in Osnabrück. FOTO: Thomas Wübker Die alten Bekannten auf der Maiwoche Liquid Skin aus Osnabrück bringt viel Erfahrung auf die Bühne Von Thomas Wübker | 11.05.2022, 17:21 Uhr

Über 100 Jahre an musikalischer Erfahrung besitzt das Trio Liquid Skin. Im Lockdown haben sich die Musiker aber neu entdeckt. Am 20. Mai spielt die Band zum ersten Mal auf der Maiwoche in Osnabrück.