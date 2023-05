Maitouren - das war los im Nettetal und Rubbenbruchsee, hier am Östringer Weg. Foto: André Havergo up-down up-down Im Nettetal und am Rubbenbruchsee 1. Mai: Endlich wieder Bollerwagen-Spaß in Osnabrück Von Michael C. Goran | 01.05.2023, 17:21 Uhr

Mit dem Mai kommt auch der Bollerwagen wieder in Aktion. Dieser darf bei den von jungen Leuten beliebten Maitouren in Osnabrück und Umgebung nicht fehlen. Vollgepackt mit Musik, Getränken, Snacks und guter Laune ging es für hunderte Jugendliche zu den beliebten Treffpunkten. Vor allem am Rubbenbruchsee und im Nettetal kamen Ausflügler mit jeder Menge guter Stimmung zusammen.