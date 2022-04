Einer der Organisatoren der Bühne am Herrenteichswall in Osnabrück ist Maik Strübe. Zusammen mit der Agentur Zukunftsmusik bringt er überregionale Bands zur Maiwoche. FOTO: Thomas Wübker Comeback am Herrenteichswall Maik Strübe bringt alternative Musik zurück zur Maiwoche in Osnabrück Von Thomas Wübker | 26.04.2022, 09:00 Uhr

Die Bühne am Herrenteichswall war jahrelang beliebt bei Osnabrückern, die eine Alternative zu den Top-40-Bands suchten, die sonst die Maiwoche bespielen. In diesem Jahr wird sie nach einer langen Pause wieder aufgebaut werden. Einer der Organisatoren ist Maik Strübe. Was hat er vor?