Die Heinrich-Schüren-Schule hat seit Jahren ein Problem mit Nagetieren. Auch ein Kammerjäger konnte bislang nur kurzzeitig helfen. Foto: Michael Gründel up-down up-down Problem besteht seit Jahren Mäuseplage an der Heinrich-Schüren-Schule in Osnabrück Von Cornelia Achenbach | 25.04.2023, 15:10 Uhr

Bereits seit Jahren gibt es an der Heinrich-Schüren-Schule Probleme mit Mäusen, und seit Jahren sucht regelmäßig ein Kammerjäger die Grundschule an der Sedanstraße auf, um die Nager zu vertreiben. Doch ohne Erfolg. In ihrer Not hat die Schule nun einen Hilferuf versendet.