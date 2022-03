Auf der A33 bei Hilter hat die Polizei in der vergangenen Woche Fahrzeuge auf technische Mängel untersucht. FOTO: dpa/Uwe Anspach Mehrfach Weiterfahrt untersagt Polizei stellt zahlreiche Fahrzeugmängel bei Kontrolle auf A33 bei Hilter fest Von Henrike Laing | 28.03.2022, 15:40 Uhr

Am Donnerstag hat es auf der A33 bei Hilter eine Kontrolle der Polizei anlässlich technischer Mängel an Nutzfahrzeugen gegeben. Dabei beanstandete die Polizei nicht nur zahlreiche Mängel, sondern untersagte in einigen Fällen sogar die Weiterfahrt.