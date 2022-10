Zugegeben: Schön ist es ja nicht. Neben all der neuen Gebäude am Campus Westerberg wirkt das Rechenzentrum wie ein Relikt aus vergilbten Zeiten. Deshalb steht auch schon länger fest, dass es renoviert werden muss. Neubau oder Kernsanierung – eigentlich kommen für das AVZ nur diese beiden Möglichkeiten in Betracht. Um sich ein genaues Bild zu machen, rückte daher das Staatliche Baumanagement Osnabrück-Emsland an. Denn die Universität Osnabrück nutzt zwar das Gebäude – Eigentümer ist jedoch das Land.

Nach der Untersuchung war klar: Die Sicherheitsmängel beim Brandschutz sind so deutlich, dass man das AVZ am besten sofort räumen sollte. Und genau darüber zerbrechen sich Manfred Blome vom Dezernat für Gebäudemanagement und Wilfried Hötker, Uni-Vizepräsident für Personal und Finanzen, seit wenigen Tagen den Kopf.

„Vor drei Jahren gab es erstmalig Probleme mit dem Brandschutz im AVZ“, sagt Wilfried Hötker. Denn eigentlich müsste es einem Feuer mindestens 90 Minuten standhalten – was für das AVZ jedoch nicht garantiert werden konnte. Daher wurde das Gebäude unter anderem mit einer flächendeckenden Brandmeldeanlage ausgestattet.

Seit dem Gutachten des Staatlichen Baumanagements wissen Blome und Hötker jedoch: Im Brandfall hätten sie für die Evakuierung wohl nicht einmal eine Stunde. Schon bei Temperaturen ab 100 Grad würden die Decken und Pfeiler nachgeben, es bestünde akute Einsturzgefahr. Jetzt besteht erst einmal akuter Handlungsbedarf.

Wenigstens in einem Punkt hat die Universität Glück: Der Zeitpunkt ist günstig. „Die vorlesungsfreie Zeit lässt uns die Möglichkeit, auf diese neue Situation zu reagieren“, sagt Hötker.

Im Semester wäre eine Teilräumung des AVZ eine Katastrophe gewesen. Dennoch drängt die Zeit, denn mehr als 1000 Studenten und Mitarbeiter gehen gewöhnlich im AVZ ein und aus. Jetzt sollen es nur noch 300 bis 500 sein, die noch dazu verstärkt über das richtige Verhalten im Alarmfall geschult werden sollen.

Was bereits passiert ist: Die naturwissenschaftliche Bibliothek ist als Freihandbibliothek geschlossen worden und mit der Lehrbuchsammlung ins Erdgeschoss gezogen – bei einem Brand wären Mitarbeiter und Studenten schnell im Freien. Hier war bis vor Kurzem noch die Mensa untergebracht, an den Tafeln vor der neuen Interims-Bibliothek steht noch das Tagesgericht angeschrieben: Schollenfilet.

Aus der Decke werden derzeit Kabel gelassen, um die Computer der Arbeitsplätze anzuschließen. Rund 200000 Bücher werden jedoch im Obergeschoss stehen bleiben. „Das ist der Forschungsbestand“, erläutert Renate Pieper-Bekierz, Dezernentin der Bereichsbibliothek. Studenten können diese Bücher im Erdgeschoss anfordern – hinaufgehen und sich selbst bedienen ist jedoch nicht mehr möglich.

Das Rechenzentrum für Uni und Hochschule, über das die gesamte Netzinfrastruktur läuft, und das 24 Stunden am Tag, wird erst einmal bleiben, wo es ist. Ein Umzug ist so ohne Weiteres nicht möglich, das geht nur in kleinen Schritten, und freie Räume sind derzeit nicht vorhanden.

Was in den nächsten Tagen passieren wird: „Hier“, Wilfried Hötker steht im Flur des Erdgeschosses und zeigt auf die Aufgänge, „werden die Treppen eingemauert und mit Schließanlagen versehen, um einen kontrollierten Zugang zu den oberen Stockwerken sicherzustellen.“

Rein kommen nur Mitarbeiter, die sich ausweisen können. Zudem soll auf dieser Ebene ein Pförtner sitzen und kontrollieren, wer ein- und ausgeht. Auch der Wachdienst wird verstärkt.

Für die Werkstätten und Labore wird derzeit nach anderen Räumen gesucht, auch die Organisation der Lehrveranstaltungen stellt Blome und Hötker vor eine logistische Herausforderung. Der Vizepräsident zeigt einen Plan mit sämtlichen Hörsälen und Seminarräumen der Uni Osnabrück und streicht ein Drittel davon weg – das ist der Teil, der im AVZ liegt. Zwar werden nicht sämtliche Räume unbenutzt bleiben – die Säle, die direkt an Notausgänge grenzen, sollen erst einmal weiterhin belegt werden –, dennoch laufen die Gespräche mit dem Raumbeauftragten auf Hochtouren, die Zeit drängt. Auch mit der Hochschule wird über Ausweichmöglichkeiten gesprochen.„Für etwa 50 Prozent der Veranstaltungen haben wir bereits eine Lösung gefunden“, sagt Hötker. Pflichtveranstaltungen haben Priorität, womöglich müssen Seminare samstags stattfinden, „oder als Blockveranstaltung in den Semesterferien nachgeholt werden“, sagt Blome. Oder –und das möchten die Verantwortlichen derzeit nicht ausschließen – komplett gestrichen werden. Über das Internetportal StudIP werden die Studenten auf dem Laufenden gehalten.

Was danach passiert: Wenn es irgendwann wieder etwas ruhiger wird im AVZ, dann muss sich die Universität die Frage stellen, was die ganzen Ad-hoc-Maßnahmen eigentlich gekostet haben – und wer sie bezahlt. Für eine Kalkulation habe es bislang keine Zeit gegeben, sagt Blome. Allerdings werden auf die Universität wohl erhebliche Kosten zukommen, ist sich Hötker sicher. Daher hofft er darauf, dass das Ministerium die Uni finanziell unterstützten wird.

Und dann sollte bald eine Info vom Staatlichen Baumanagement vorliegen: Was soll denn nun werden aus dem AVZ? Abriss, Neubau oder nur Sanierung?

Wilfried Hötker geht davon aus, dass sie in zwei bis drei Monaten mehr wissen. Die Dringlichkeit sei dem Ministerium bekannt. „Damit kein nachhaltiger Schaden für Forschung und Lehre entsteht, muss eine dauerhafte Lösung für die betroffenen Bereiche am Standort Westerberg gefunden werden. Hierzu sind wir in Gesprächen mit dem zuständigen Ministerium für Wissenschaft und Kultur.“