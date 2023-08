Programm vom 4. bis 6. August 2023 „Mädchenviertelfest“: Stadtteilfest am Kalkhügel in Osnabrück kehrt noch größer zurück Von Niklas Pohlmann | 04.08.2023, 14:11 Uhr Mehrere Banner weisen auf das Stadtteilfest hin. Foto: Niklas Pohlmann up-down up-down

Das Stadtteilfest am Kalkhügel findet ab heute, dem 4. August bis Sonntag, den 6. August 2023 auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule an der Brinkstraße statt. Erstmals sind drei Tage für das Fest eingeplant. Was steht dieses Jahr auf dem Programm?