Ein Kasperletheater mit versoffenem Zipfelmützenträger ist schon mal heftig buffoesk. Die Verbindung von Tod und Groteske ist denn auch bezeichnend für die neue Zelt-Theater-Produktion von Schauspieler Willi Lieverscheidt und seinem Einmann-Ensemble Compagnia Buffo. Ungeachtet des morbiden Auftaktes in der Kasperbude heißt die Produktion „Leben“ und basiert hauptsächlich auf Texten des geheimnisvollen Compagnia-Hausautoren E. St. Smith.

Am Donnerstag spielte und inszenierte Lieverscheidt seinen eigenwilligen Toast auf das Leben als Osnabrücker Premiere in seinem Zelt auf dem Vorplatz der Kunsthalle Dominikanerkirche. Dabei gelang dem Bippener Multitalent das Kunststück, ernste Themen wie Alter, Demenz und Sterben mit einer grotesk-komischen Mischung aus Kasperlbühne, Erzähltheater, Schattenspiel, Leinwandprojektionen und Opernparodie kongenial zu verbinden.

Die leiseren Töne lagen dabei auf der Rahmenhandlung, in der Lieverscheidts Alter Ego seine greise Mutter im Pflegeheim besucht. Vor allem in den Szenen, in denen er in der Rolle der alten Dame mit zittriger Hand, brüchiger Fistelstimme und unsicherem Gang die Beschwerden des Alters fast schon naturalistisch aufzeigte, konnte Lieverscheidt darstellerisch aus dem Vollen schöpfen.

Wenn er der alten Dame (und damit sich selber) fürsorglich Rock, Bluse, Hut und Brille anlegte, vollzog sich die Rollen-Metamorphose vom Sohn zur Mutter fast schon fließend. Die Buffo-Elemente kamen wiederum zum Zuge, wenn der Schauspieler-Sohn der Mutter Kostproben seines Könnens zeigte. Da lässt sich etwa in einer an Terry Pratchetts „Tod-Geschichten“ angelehnten Schattenspiel-Einlage der junge Mortimer als Lehrling von Madame Tod anwerben und bringt durch die Verschonung der Prinzessin Keli den Lauf der Welt aus den Fugen.

Leo Tolstois „Der Tod des Iwan Iljitsch“ um einen Sterbenden mit falscher Lebensführung wurde von Lieverscheidt im Zusammenspiel mit einer lebensgroßen Puppe szenisch umgesetzt. Star einer Stummfilm-Einlage war Lieverscheidts Hund Picolina, durch dessen Treue der gescheiterte Filmstar Eddy Mascaponi vom Selbstmord abgehalten wird.