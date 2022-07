In seinen Memoiren schildert Joachim Gauck das Schicksal von Jutta. Eine junge Frau, die in den 1960er- Jahren vom Lande nach West-Berlin zog. Sie stürzte sich ins Nachtleben, genoss ihre neue Großstadt-Existenz, „ständig mit einer Zigarette im Mund und einem Whiskyglas in der Hand“. Später sei Jutta depressiv geworden. Sie sei bei einem Wohnungsbrand unglücklich ums Leben gekommen – die junge Frau habe versucht zu fliehen. Ihr Schicksal habe ihn sehr berührt, schreibt Gauck. Sie habe „die Freiheit zu ihrer Sache gemacht und dabei die Orientierung verloren“. Freiheit ohne Verantwortung sei nicht machbar.

Anders als andere Bürgerrechtler hatte sich Gauck damals bereits von der Idee verabschiedet, die DDR sei reformierbar. Von einem „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ hält er nichts. Ganz sicher seien Demokratie und Marktwirtschaft krisenanfällig und produzierten Ungleichheit, sagt Gauck. Beides erfordere beständige Kritik. „Aber dazu müssen wir nicht bei jenen in die Schule gehen, deren Gesellschaftssystem an mangelnder Freiheit zerbrochen ist.“

Geboren wurde Gauck 1940 als Kapitänssohn in Rostock. 1951 verhaftete die sowjetische Geheimpolizei seinen Vater – er musste vier Jahre Zwangsarbeit in Sibirien leisten. Damals habe er längst gewusst, „dass der Sozialismus ein Unrechtssystem war“, sagt Gauck. Er studierte Theologie, eckte schon als Pfarrer in Rostock beim Regime an. Anwerbungsversuche der Stasi wehrt er ab. Bewegend schildert er in seinen Memoiren die Ausreise aus der DDR von dreien seiner vier Kinder. Er selbst habe bleiben wollen, auch aus Überzeugung, denn er wollte etwas verändern, schreibt er. Zur Wendezeit engagierte er sich beim Neuen Forum und zog für Bündnis 90 ins erste und einzige frei gewählte Parlament der DDR ein.

Joachim Gauck war schon vieles: Pfarrer, DDR-Bürgerrechtler, Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Wenn er redet, erinnert das manchmal an einen Therapeuten, der mit einem Patienten spricht. Noch fliegen ihm die Herzen zu. Nicht auszuschließen, dass sich das ändert, wenn er Deutschland als Bundespräsident zu gegebenem Anlass quasi auf die Couch legt. Dann könnte so manche Leiche aus dem Keller kommen.

Seit mehr als zehn Jahren bereist er jetzt schon intensiv Deutschland, um insbesondere an Schulen über DDR und Stasi zu informieren. Er verstehe sich als „Handlungsreisender in Sachen Demokratie“, sagt er gerne – so auch beim Sparkassentag in Hannover 2011. Gauck sprach vor 700 Menschen, im Saal herrschte Mucksmäuschenstille. Das war auch im Dezember 2009 beim Jahresempfang des Sprengels Osnabrück in der Marienkirche so.

Es lohnt sich, den Mann live zu erleben. In seinen Reden mischt er gerne Privates mit Politik. Er wird manchmal sogar richtig persönlich. Dann geht es um seine Tochter „Katherinchen“ oder um die Ehekrise, die zur Trennung von seiner Frau führte. Gauck spricht viel von Verzeihen, von Heilung. Er ist auch Prediger geblieben. Langweilig ist Gauck sicher nie. Vielleicht mögen ihn die Menschen auch deshalb so gerne.

Sein Stil erinnert an einen anderen Politiker, der die Massen zu packen weiß: an Barack Obama. Während seiner ersten Kandidatur für die Bundespräsidentschaft 2010 bezog sich Gauck sogarmehrfach auf den US-Präsidenten. „Ich bin mir sicher, dass unser deutsches ‚Yes we can‘ das sächsische ,Wir sind ein Volk‘ war.“

Jetzt gelangt er doch noch in das höchste deutsche Staatsamt. Es ist ein spannendes Experiment: ein Bundespräsident, der auch Prediger und Therapeut ist.