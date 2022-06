Es muss nicht immer Action sein, man sollte sich auch regelmäßig entspannen. Zum Glück gibt es Orte, an denen wir zur Ruhe kommen und Druck ablassen können. Das sind die Top 5 in der Region Osnabrück.

Ob für die Sommerfigur oder einfach nur, um fit zu bleiben: An Trimm-Dich-Pfaden kann man den ganzen Körper trainieren. Unter anderem hier geht das in der Region Osnabrück.

Der Dümmer in Lembruch bietet gerade zur Dämmerung einen beeindruckenden Ausblick. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Wetter ist gut - also ab in den Biergarten. Aber immer in denselben? In der Region Osnabrück gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Zum Beispiel diese hier.

Wie wäre es mit einem Ausflug zum Badesee? Fünf Tipps, wo das rund um die Region Osnabrück möglich ist, finden Sie hier.

Parks dienen der Erholung, sollen Orte und die Landschaft verschönern. So steht es im Lexikon. Die Region Osnabrück bietet tatsächlich zahlreiche dieser nach den Regeln der Gartenbaukunst gestalteten Grünflächen. Hier fünf der schönsten Ziele.

Wenn es mal eine andere Unterkunft sein darf...

Sie wollen mal für ein paar Nächte raus aus den eigenen vier Wänden, aber ein Hotel ist Ihnen zu langweilig? Kein Problem - in der Region gibt es auch ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten.