Linda Schwering ist im Klinikum Osnabrück vom Intensiv-Team (von links) mit Kardiologie-Chefarzt PD Dr. Carsten Schneider, Dr. Bogdan Puscas und Oberarzt Dr. Maximilian Veddeler nach einer Lungenembolie mit dem neuen ultraschallgestützten Katheterlyse behandelt worden. Foto: Klinikum Osnabrück/Jens Lintel up-down up-down Im Klinikum gerettet Symptome zuerst nicht ernstgenommen: Osnabrücker Studentin erleidet Lungenembolie Von Monika Vollmer | 24.10.2022, 05:35 Uhr | Update vor 52 Min.

Die Symptome hat Linda Schwering völlig falsch gedeutet. Doch es war nicht einfach bloß Erschöpfung in einer Prüfungsphase im Studium, sondern eine lebensbedrohliche Lungenarterien-Embolie. Ein am Klinikum Osnabrück neu angewandtes Verfahren rettete ihr buchstäblich in letzter Minute das Leben.