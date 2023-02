Lufthansa-Maschine am Flughafen Münster/Osnabrück Archivfoto: David Ebener up-down up-down Ziele München und Frankfurt Lufthansa-Probleme und Verdi-Warnstreik: Flugausfälle auch am FMO? Von Sebastian Stricker | 15.02.2023, 12:43 Uhr | Update vor 36 Min.

Bei der Lufthansa sorgte am Dienstag ein massiver Ausfall der Computersysteme für Verspätungen und Flugausfälle. Auswirkungen waren auch am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) spürbar. Zudem könnte am Freitag ein Warnstreik von Verdi den Flugplan in Greven durcheinanderwirbeln.