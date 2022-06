Gerade weil die Löwen mit drei Siegen aus vier Spielen nach einem kurzen Durchhänger wieder Fuß gefasst haben, ist für Spannung im Nordkreisduell gesorgt. Aber am ehesten könnte ein Erfolg der Quittler (57 Punkte) für Dramatik sorgen, muss doch Lüstringen (61) noch die schweren Auswärtspartien in Schledehausen (am Mittwoch) und beim SC Türkgücü bestreiten.

Die Türken (55) könnten ihre Minimalchance mit einem Heimerfolg gegen SC Rieste wahren. Nach drei Siegen in Folge geht Viktoria GMHütte gelassen in das Derby gegen den schwächelnden BSV Holzhausen (zuletzt 1:8 in Kalkriese).

Einen weiteren Schritt in Richtung Bezirksliga will Kreisliga-Spitzenreiter VfR Voxtrup (64 Punkte aus 22 Partien) gegen den SV Kosova unternehmen. Verfolger SC Kosmos (60) steht vor Punktverlusten in der Partie gegen SV Hellern.

In der Kreisliga Süd muss Fast-Meister VfL Kloster Oesede noch die Bewährungsprobe bei den formstarken Sportfreunden Oesede (zwei Siege in Folge) bestehen. Die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt will der letztjährige Bezirksligist Spvg. Gaste-Hasbergen mit einem Sieg in Wellingholzhausen schüren.