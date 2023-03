Aktuell endet die Autobahn 33 bei Belm. Das Genehmigungsverfahren für den Bau des neun Kilometer langen Autobahnteilstücks zwischen der A33 und der A1 dauert aber länger, als zunächst erwartet. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Autobahn-Lückenschluss bei Osnabrück Komplexe Planung: Baubeginn für die A33-Nord verzögert sich weiter Von Jean-Charles Fays | 05.03.2023, 08:14 Uhr | Update vor 27 Min.

Vor fünf Jahren sprach der damalige niedersächsische Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) von einem Baubeginn der A33-Nord bei Osnabrück im Jahr 2021 – bei planmäßigem Verlauf. Es lief so einiges nicht nach Plan. Nach Recherchen unserer Redaktion kann das Genehmigungsverfahren auch in diesem Jahr nicht abgeschlossen werden, ein Baubeginn ist noch lange nicht in Sicht.