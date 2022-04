Um klarzumachen, wie lang 50 Jahre sind, las Mehl einige Ereignisse aus dem Jahr vor, in dem Frommeyer im Hause Fromm anfing. Der erste bemannte Raumflug hob ins All ab, die DDR begann eine Mauer zu errichten, die CSU wählte Franz Josef Strauß zu ihrem Vorsitzenden, und das erste Kernkraftwerk Deutschlands ging ans Netz. Überdies spielte der VfL Osnabrück in der damaligen Fußball-Oberliga Nord, und im Ritz-Filmtheater an der Lotter Straße liefen „Die Abenteuer des Grafen Bobby“.