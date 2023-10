„Von der Stadtentwicklung zum Stadtumbau“ ist das Thema des letzten Baukulturgesprächs in diesem Jahr. Und darin geht es hauptsächlich um Osnabrück. Referent ist nämlich Sören Senkfeil. Zusammen mit Carsten Venus ist er geschäftsführender Gesellschafter der Architekten Venus GmbH in Hamburg. Das ist die Firma, die, damals noch unter dem Namen Blauraum, 2021 den städtebaulichen Wettbewerb um das Lokviertel am ehemaligen Osnabrücker Güterbahnhof gewonnen hat.

Wettbwerb im Team gewonnen

„Wir arbeiten als Architekten und Stadtplaner bei allen großen Projekten interdisziplinär. Das heißt, wenn es, wie in Osnabrück, um Areale in einer Größenordnung von über 20 Hektar geht, die städtebaulich, hochbaulich und in Bezug auf die Landschaftsarchitektur entwickelt werden, schnüren wir das in Teams zusammen“, sagt Senkfeil. Er wird den Vortrag im Felix-Nussbaum-Haus anstelle seines Kompagnons Carsten Venus halten. Für das Lokviertel hatte sich das Venusteam zusammen mit den niederländischen Landschaftsplanern Karres En Brands sowie Greenbox in Köln an dem Wettbewerb beteiligt.

Die Architekten Carsten Venus und Sören Senkfeil (rechts) haben mit ihrem Team den Wettbewerb um das Osnabrücker Lokviertel gewonnen. Foto: Architekten Venus GmbH / Maxim Schulz

Senkfeils Vortrag dürfte insofern interessant werden, weil die Entwicklung des Lokviertels ein langjähriger Prozess ist. „Bis ein solches Quartier tatsächlich fertig ist, vergehen oft Jahrzehnte“, betont Venus. Allein seit dem Entwurf, an dem sie 2021 gearbeitet hatten, habe sich schon einiges verändert. „Jetzt befinden wir uns in der Phase der Bauleitplanung, die zu einem Bebauungsplan führt“, sagt Senkfeil. Bald würden Gutachten eingeholt, beispielsweise für das Regenwassermanagement, den Lärmschutz und den Artenschutz, die Fachabteilungen der Stadt würden beteiligt, die ihre Belange mit einbringen. Und dann soll nach Möglichkeit auch noch bezahlbares Wohnen möglich sein.

Relikte aus alter Zeit

„Kernpunkt des Vortrags wird es sein, dass dieses Quartier resilient, also anpassungsfähig für die Zukunft wird. Es muss heute noch unbekannte Einflüsse und Entwicklungen der Zukunft verarbeiten können“, sagt Senkfeil. Eine Besonderheit des Lokviertels ist Venus und Senkfeil wichtig: „Wir erstellen kein Neubaugebiet auf grüner Wiese, sondern haben es hier mit Stadtumbau zu tun. Wir wollen eine Industriebrache mit Relikten aus alter Zeit in lebenswerte Räume verwandeln!“

Baukulturgespräch mit Sören Senkfeil von Architekten Venus GmbH: Donnerstag, 12. Oktober, 18 Uhr, Museumsquartier Osnabrück, Felix-Nussbaum-Haus. Eintritt frei.