Mit gezielten Schritten geht Stefan Eisele an den Güterwaggons auf dem Gleis entlang. Mal rüttelt er an etwas, mal tritt er gezielt gegen unter deren Ladefläche. Der 56-Jährige – ausgestattet mit Helm, leuchtend orangefarbener Weste und Hose – ist einer von mehreren an diesem Tag, die am Ankumer Bahnhof einen praktischen Teil ihrer Ausbildung zum Lokführer absolvieren.

Stefan Eisele checkt die Waggons des Zuges am Bahnhof in Ankum. Dort lernt der angehende Lokführer zusammen mit seinen Kollegen unter anderem die Rangierbegleitung. Foto: Jörn Martens

Eigentlich ist Stefan Eisele Elektroniker für Automatisierungstechnik. Zuletzt habe er jedoch als kaufmännischer Angestellter gearbeitet, erzählt er. Durch Corona sei er arbeitslos geworden. Dann stellte sich die Frage: Was nun?

Mehr Informationen: So wird man Lokführer größer als Größer als Zeichen Die Umschulung beziehungsweise der Quereinstieg über die Norddeutsche Eisenbahnfachschule (NEF) dauert 11,5 Monate. Die Voraussetzungen sind: Mindestalter 20 Jahre

Mindestens ein Hauptschulabschluss ODER eine abgeschlossene Berufsausbildung

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift bzw. Sprachniveau B1

Eignungsuntersuchung zur Feststellung der körperlichen und psychologischen Tauglichkeit

Zuverlässigkeit und Bereitschaft zum Schichtdienst

Auskunft aus dem Fahreignungsregister Günstig ist der Quereinstieg nicht, ein Kurs bei der NEF kostet rund 28.000 Euro. Allerdings: In 95 Prozent der Fälle werden der Ausbildungsstätte zufolge die Kosten von einem Träger wie der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, der Rentenversicherung, der Bundeswehr oder Berufsgenossenschaften übernommen. Der nächste Kurs in Osnabrück startet im Oktober. Einmal die Woche gibt es im Ausbildungszentrum eine Informationsveranstaltung zum Quereinstieg.

Im Quereinstieg vom kaufmännischen Angestellten zum Lokführer

Im kaufmännischen Bereich wollte der 56-Jährige nicht bleiben – ohne offizielle Qualifikation seien zudem seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt schlecht gewesen, sagt er. „Und als Elektroniker konnte ich nicht wieder Fuß fassen, dafür war ich zu lange raus. Deshalb wollte ich mich umorientieren und etwas Sinnvolles machen“, beschreibt Eisele seinen Weg zur Norddeutschen Eisenbahnfachschule (NEF) in Osnabrück.

Als Sohn eines Lokführers kennt er den Beruf gut. „Das hat mich schon immer interessiert. Und ich hatte Lust dazu.“ Warum er nicht gleich Lokführer gelernt hat? „Das frage ich mich auch. In jungen Jahren habe ich mich anders entschieden. Das kann ich jetzt korrigieren.“ Und Zukunftsperspektive ist gut, Lokführer werden händeringend gesucht.

„Da kann ich auch in meinem Alter noch mal Fuß fassen. In anderen Branchen hätte ich, glaube ich, weniger Chancen.“ Stefan Eisele angehender Lokführer

So ähnlich ging es auch Helge Schiewe (55). Auch er lässt sich als Quereinsteiger zum Lokführer ausbilden. Wenn alles glattgeht, hat er im Oktober bereits seine Prüfung in der Tasche. Anders als Stefan Eisele hat Schiewe allerdings für den Umstieg seinen alten Job als Einkäufer im Gesundheitswesen gekündigt. „Schiene und Bahn, das hat mich schon immer interessiert. Wenn nicht jetzt, wann dann?“, beschreibt der 55-Jährige seine Motivation. Und ein bisschen Abenteuer sei der Beruf als Lokführer schon auch noch, findet er.

Das Lernen lernen ist die größte Herausforderung

Als größte Herausforderung sehen die beiden Mittfünfziger nicht die Technik, sondern in der Ausbildung das Lernen wieder zu lernen. „Daran musste ich mich schon erst gewöhnen“, sagt Helge Schiewe, der ebenso wie Stefan Eisele für die Zeit der Umschulung Arbeitslosengeld erhält. Und vor allem immer am Ball bleiben – und nicht, wie vielleicht früher in der Schule das Lernen aufschieben, ergänzt Eisele.

Er ist sich sicher: „Wer nicht bereit ist, zu Hause Zeit zu investieren und den Unterrichtsstoff nachzuarbeiten, der ist hier falsch und wird es nicht schaffen. Ich mache das ja für mich. Also muss ich auch die Zeit investieren.“ Zumal man am Ende für Menschenleben verantwortlich sei.

Auch das Koppeln und Entkoppeln von Eisenbahnwaggons gehört zum praktischen Training in Ankum. Foto: Jörn Martens

Ähnlich sieht es Helge Schiewe. Das solle keine Angst machen, aber Lokführer zu werden sei schon Arbeit. Allerdings werde man von den Ausbildern gut unterstützt, betont der 55-Jährige. Auch mit Nachhilfe, die beide gerne in Anspruch genommen haben.

Mehr Informationen: Norddeutsche Eisenbahnfachschule (NEF) in Osnabrück größer als Größer als Zeichen Die Norddeutsche Eisenbahnfachschule (NEF) ist in Sachen Lokführer-Ausbildung offizieller Kooperationspartner der Deutschen Bahn. Dabei geht es um eine bedarfsgerechte und praxisnahe Umschulung und Weiterbildung. Dazu hat die NEF vier Ausbildungszentren – in Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück und Bochum. Das Ausbildungszentrum in Osnabrück ist seit 2021 an der Elbestraße. Neben der Aus- und Weiterbildung zum Lokführer bietet die NEF auch Möglichkeiten für andere Fachkräfte in Eisenbahnberufen an, wie beispielsweise die Aus- und Weiterbildung zum Rangierbegleiter sowie Wagenmeister im Güterverkehr.

Natürlich sei da auch ein gewisser Druck, sagt Stefan Eisele. „Aber es macht Spaß. Auch, wenn ich vor jeder Prüfung Angst habe“, sagt er. Es sei schön zu sehen, dass man im Alter noch mithalten könne.

Im Simulator lernen die Lokführer-Azubis das Fahren

Von ihrer Entscheidung sind beide angehenden Lokführer weiterhin überzeugt. „Ich will das unbedingt“, sagt Helge Schiewe. Und so geht es auch Stefan Eisele. „Ich habe meine Beraterin beim Arbeitsamt schon auch davon überzeugen müssen, dass ich in meinem Alter durchziehe, was ich anfange.“

Dazu gehört erst einmal, die praktischen Module „Rangierbegleiter“, „Bremsprobenberechtigter“ und „Wagenprüfer“ in Ankum zu bestehen. Die hat Helge Schiewe schon in der Tasche und ist seinem Ziel, Lokführer zu werden, einen Schritt näher gekommen.

Wie sehen die Bremsen aus? Stefan Eisele muss alles kontrollieren. Foto: Jörn Martens

Güterzüge zu fahren, das kann sich der 55-Jährige ab Herbst gut vorstellen. Vorher muss er aber noch 40 bis 50 Fahrten im echten Bahnverkehr zusammen mit einem Lehrlokführer absolvieren. „Das ist noch mal etwas ganz anderes als im Simulator, da war meine erste Fahrt eine einzige Katastrophe. Aber man lernt ja mit jedem Mal“, sagt er.

Wahl zwischen Personenverkehr oder Güterverkehr

Diese virtuellen Probefahrten absolviert Stefan Eisele auch gerade. Von Böschungsbrand über Störungen und Bäume auf der Strecke bis hin zu Zwangsbremsungen kann der Simulator alles darstellen.

Anders als Helge Schiewe zieht es Stefan Eisele nach der Ausbildung eher in den Personenverkehr. „Ich habe Familie. Güterverkehr zu fahren, ist doch häufiger mit langen Strecken verbunden. Das ist nicht unbedingt mein Ziel“, sagt er.