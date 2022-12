Ein Sturm im Wasserglas hat sich rund um das geplante Baugebiet am Boddenkamp in Lüstringen zusammengebraut. Inzwischen sieht es nach einer Kompromisslösung aus. Foto: Andre Havergo up-down up-down Boddenkamp in Lüstringen Streit um Baugebiet am Stadtrand von Osnabrück: Kompromiss in Sicht Von Rainer Lahmann-Lammert | 03.12.2022, 10:03 Uhr

Für das geplante Baugebiet an Boddenkamp in Lüstringen bahnt sich ein Kompromiss an. Die Mehrheitsgruppe von Grünen, SPD und Volt im Osnabrücker Rat lässt sich auf eine etwas weniger dichte Bebauung ein, außerdem sollen Besucherparkplätze eingerichtet werden. 90 Wohnungen sind aber weiterhin das Ziel.