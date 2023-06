Die Umbauarbeiten im Leysieffer-Stammnhaus in Osnabrück starten in Kürze: Roulat Nabo hofft darauf, sein neues Restaurant im Laufe des Oktobers zu eröffnen. Foto: Wolfgang Elbers up-down up-down Eröffnung im Herbst geplant Neues Restaurant: Lösung für Leysieffer-Stammhaus in Osnabrück gefunden Von Wolfgang Elbers | 09.06.2023, 14:22 Uhr

An der Fassade hängt zwar noch die Werbung des Immobilienmaklers, aber die Nachfolge für das Leysieffer-Stammhaus an der Krahnstraße 41 in Osnabrück ist geregelt.