Alarmiert worden waren Polizei und Feuerwehr gegen 10.33 Uhr. In der Alarmierung hieß es zunächst, dass der Laster brenne und der Fahrer eingeklemmt sei. „Dem war zum Glück nicht so“, sagt ein Sprecher der Polizei. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Fahrer bereits neben seinem Laster und telefonierte. Der Qualm, so vermutet die Polizei, sei offenbar durch Betriebsstoffe ausgelöst worden, die auf den heißen Motor gelaufen sind. „Gebrannt hat der Laster nicht.“

Wie der Lkw samt Hänger in die Seitenlage geraten ist, ist derzeit noch ungeklärt. Der Lastwagen ist beladen mit Flaschen, die nun vermutlich per Hand abgeladen werden müssen. „Ein Kran wurde geordert, der den Laster erst einmal aufrichten soll“, so der Polizeisprecher. Die Bergung dürfte deshalb eine ganze Weile dauern.

Die A30 ist an der Unfallstelle halbseitig gesperrt. In Richtung Niederlande steht nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung. Dadurch bildet sich ein Stau.

Diese Meldung wird aktualisiert.