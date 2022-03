Am Mittwochmorgen ist ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Lkw im Osnabrücker Stadtteil Hafen gestorben. FOTO: Festim Beqiri ADFC stellt elftes Ghost Bike auf Lkw-Fahrer muss nach tödlichem Fahrradunfall in Osnabrück in Haft Von Jörg Sanders | 24.03.2022, 16:47 Uhr

Nach dem Unfall am Mittwoch in Osnabrück mit einem getöteten Radfahrer muss der belarussische Lkw-Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in Hauptverhandlungshaft – nicht zu verwechseln mit der Untersuchungshaft.