Die Radfahrerin war auf der Meller Straße Richtung stadtauswärts unterwegs, teilt die Polizei in Osnabrück mit. Ein Lkw befuhr zur gleichen Zeit die Straße „Am Galgesch“. Ersten Erkenntnissen nach übersah er an der Kreuzung die von links kommende Radfahrerin und fuhr sie an. Durch die Kollision wurde die Radfahrerin verletzt. Die Frau wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kreuzung war für etwa 45 Minuten gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Unfallstelle.

Diese Meldung wird aktualisiert.