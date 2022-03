Der Krieg Russlands gegen die Ukraine beschäftigt auch den Osnabrücker Rat auf seiner Sitzung am Dienstag, 15. März 2022, in der Osnabrückhalle (Symbolfoto). FOTO: Sebastian Stricker Ratssitzung im Liveticker Aus Solidarität mit Ukraine: Osnabrück ruft nach Frieden und Freiheit Von Sebastian Stricker | 14.03.2022, 17:59 Uhr

Der Osnabrücker Rat verurteilt Russlands Krieg gegen die Ukraine aufs Schärfste - und will deshalb in seiner Sitzung am Dienstag, 15. März (Beginn 17 Uhr) eine Resolution „für Frieden und Freiheit“ verabschieden. Doch anscheinend wird diese nicht von allen Mitgliedern des Stadtparlaments mitgetragen. Wir berichten im Liveticker.