Bischof Franz-Josef Bode war der dienstälteste amtierende Bischof in Deutschland. Jetzt wird er das Bistum Osnabrück verlassen. Bode begründete sein Gesuch in einer Stellungnahme unter anderem mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Am 25. März 2023 hat Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch angenommen. Einen Tag später erfolgte die offizielle Verkündung.

Gottesdienst zum Abschied von Bischof Bode im Livestream

Am Sonntag, 4. Juni 2023, 15 Uhr wird Franz-Josef Bode in einem Gottesdienst im Osnabrücker Dom offiziell verabschiedet. Zahlreiche Prominente Gäste haben sich angemeldet. Darunter unter anderem Christian Wulff, Bundespräsident a.D., die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull und ihr Kollege aus dem Emsland, Marc-André Burgdorf, die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter und mehrere Bundes- und Landtagsabgeordnete. Aus dem kirchlichen Bereich haben sich unter anderem Bischof Georg Bätzing aus Limburg (Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz) und Erzbischof Kardinal Reinhard Marx (München) angemeldet. Das Bistum überträgt den Gottesdienst live im Internet. Hier können Sie den Livestream ab 15 Uhr verfolgen.