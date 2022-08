Die ersten Besucher strömen zum Schlossgarten Open Air 2022 in Osnabrück. Foto: André Havergo up-down up-down Logo NEO Festival in Osnabrück Liveblog: Das Schlossgarten Open Air 2022 beginnt Von Nadine Sieker | 26.08.2022, 16:30 Uhr | Update vor 22 Min.

Zwei Jahre musste das Schlossgarten Open Air pausieren, nun geht es an diesem Wochenende wieder rund in Osnabrück. Wir sind heute und am Samstag live vor Ort.