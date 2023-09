Fridays for Future in der Innenstadt Liveblog: So läuft der Klimastreik in Osnabrück und | 15.09.2023, 11:56 Uhr Von Jana Wachtel Hauke Petersen | 15.09.2023, 11:56 Uhr Fridays for Future ruft auch in Osnabrück zum Klimastreik auf. Ab 12 Uhr geht es vor der Osnabrückhalle los. Foto: dpa/Silas Stein up-down up-down

Bundesweit gehen am heutigen Freitag, 15. September, Menschen auf die Straße, um mehr Einsatz für den Klimaschutz zu fordern. Dem Aufruf von Fridays for Future sind auch in Osnabrück viele gefolgt. Sie ziehen durch die Innenstadt, mit Stau ist also zu rechnen. Wir berichten live.