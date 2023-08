Training und alle Rennen live Motorsport im Livestream: Das 55. Internationale Bergrennen in Borgloh Von noz.de | 06.08.2023, 09:30 Uhr Am 5. und 6. August 2023 ist der Uphöfener Berg in Hilter/Borgloh wieder Schauplatz für internationale Rennboliden. Das Training und die Rennen können Sie auf noz.de im Livestream verfolgen. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down

Am Sonntag, 6. August 2023, startet am Uphöfener Berg in Hilter wieder das Osnabrücker Bergrennen. Im Livestream können Sie am Sonntag ab 8 Uhr dabei sein. Auch das Training am Samstag wurde gestreamt.